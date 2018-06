EN DIRECT - Les orages sont de retour : 8 départements placés en alerte orange

L'OUEST CONCERNÉ





Pour l'heure, précise l'institut météorologique, "une ligne d'averses orageuses évoluant en orages se forme actuellement du sud des Pays-de-la-Loire à l'est de la Bretagne, ces averses se développent rapidement".





Puis, "la ligne orageuse va prendre de l'ampleur en fin d'après-midi et soirée, tout en se déplaçant progressivement vers le nord de la Bretagne et la Basse-Normandie (...) Le secteur critique se situe sur le Nord de l'Ille-et-Vilaine, le Sud-Manche, l'ouest de l'Orne et la Mayenne".