EN DIRECT - Orages, ce n'est pas fini : 5 départements de l'Est en alerte, consultez les prévisions

Les prévisions des prochains jours ne laissent pas entrevoir de réelle amélioration avec un risque d'orages encore bien présent. C'est une nouvelle fois le cas ce mercredi du sud-ouest aux frontières de l'est ainsi que près de la Manche. Les orages seront localement violents dans l'après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes avec de possibles chutes de grêle avant de remonter en soirée vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. 5 départements de l'Est ont été placés en vigilance : Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) et Vosges (88). Mercredi 30 mai au matin, Météo France avait placé jusqu'à 41 départements en vigilance orange aux orages, sur une large diagonale allant de l'ensemble des départements du Sud-Ouest à ceux du Nord-Est en passant par le Centre-Val-de-Loire.





Jeudi, alors que l'alerte avait été levée sur toue la France, seules les côtes atlantiques et méditerranéennes seront à l'écart du risque orageux avant une relative accalmie prévue vendredi, 1er jour de juin, et samedi. Mais, avec une nouvelle hausse des températures prévue ce week-end (entre 25 et 30°C l'après-midi), un autre conflit de masses d'air est envisagé dimanche et lundi, avec à la clé une énième dégradation orageuse parfois marquée. Ce temps instable et modérément chaud devrait également persister au cours de semaine du 4 au 8 juin, avec une fréquence orageuse qui pourrait alors devenir exceptionnelle.