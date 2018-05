EN DIRECT - Orages, ce n'est pas fini : 5 départements en alerte, retour des orages dimanche

Déluge de grêle dans le Bordelais et les Charentes, coulées de boue dans l'Oise, inondations en Normandie, Lorraine ou Île-de-France... Les orages rythment notre quotidien depuis plusieurs jours et des records pour le mois de mai ont d'ores et déjà été battus.





Ainsi, entre le 1er et le 31 mai, quelque 173.000 impacts de foudre ont été comptabilisés sur le territoire, niveau jamais atteint depuis le début des statistiques en 2000. C'est trois fois plus que la moyenne pour un mois de mai alors que 33.841 impacts ont été enregistrés sur la seule journée de lundi qui est ainsi devenue la deuxième journée la plus orageuse en mai.