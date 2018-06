EN DIRECT - Orages : 7 départements en alerte orange, plusieurs régions touchées par des inondations

33 DÉPARTEMENTS EN ALERTE









Les 8 départements d'Île-de-France et le département de l'Eure s'ajoutent désormais aux 24 départements concernés par l'alerte météo en raison des orages violents.





>> Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95) et l'Eure (27)





>> Les autres départements déjà concernés : Charente, Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, Calvados, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Orne et Sarthe, Cher , Eure-et-Loir, Finistère , Indre , Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret et Morbihan.













L'événement est en cours. L'alerte est en vigueur jusqu'à ce dimanche 4h du matin