EN DIRECT - Intempéries : 15 départements en vigilance orange, inondations en cours près de Pau

LE POINT SUR LES INONDATIONS





La France vit depuis ce matin au rythme des orages et des inondations avec plus du tiers des départements français en alerte. A 16 heures ce lundi, Météo-France a placé 38 départements en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie ou d'inondation. Dans les départements les plus touchés, les sapeurs-pompiers ont effectué des centaines d’interventions tout au long de la journée. Les dégâts matériels sont considérables.





Au pied des Pyrénées, la fonte des neiges et les orages répétés ont provoqué une montée du niveau du Gave du Pau dans le sanctuaire de Lourdes. Ce lundi, le niveau du Gave était à 25 cm de son point de débordement dans l'espace de la grotte, selon un communiqué du sanctuaire. En conséquence, les piscines notamment, dans lesquelles s'immergent nombre de pèlerins, ont été fermées.





Dans les Ardennes, il y a eu plusieurs inondations importantes par endroit, surtout dans la région de Sedan, et plusieurs coulées de boue à Donchery, où les élèves ont été confinés temporairement dans plusieurs écoles le temps que les routes soient dégagées et que les parents puissent venir les récupérer, a indiqué la préfecture.





En Alsace et en Lorraine, les orages ont provoqué des inondations de caves, de locaux et de chaussées, mais sans dégâts majeurs.





Dans l'Eure-et-Loir, des rues du centre-ville de Chartres ont été inondées et étaient impraticables. Plusieurs axes routiers du département étaient également coupés à cause des inondations.





Dans le Loiret, où les pompiers ont secouru une femme âgée de 20 ans et enceinte de neuf mois qui avait été emportée à l'extérieur de sa maison. Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude.





En Dordogne, département le plus touché en région Nouvelle-Aquitaine, les automobilistes qui se sont engagés sur des routes inondées et se sont retrouvés prisonniers des eaux. A Chancelade, l'abbaye romane datant du Xe et dont l'église est classée monument historique, a été ravagée par les inondations et avec jusqu’à un mètre d’eau.