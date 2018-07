EN DIRECT - Orages violents : 31 départements placés en vigilance orange

Météo-France a élargi sa vigilance orange pour orages passant de 28 à 31 départements : Ain (01), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Allier (03), Ariège (09), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Landes (40), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Haute-Vienne (87).





Des orages particulièrement actifs avec des chutes de grêles affectent actuellement le nord de l'Aquitaine, le sud des Charentes et du Berry ainsi que le nord de l'Auvergne. Une nouvelle vague orageuse aussi virulente commence à se former sur l'ouest de l'Aquitaine. En fin d'après-midi, les orages gagnent l'est et le nord-est et affectent la Gascogne, le Limousin, le Massif Central et l'ouest de l'Occitanie puis en soirée et nuit prochaine le nord de Rhône-Alpes et le sud de la Bourgogne Ils seront souvent violents, caractérisés par de fortes rafales de vent atteignant 80 à 100 km/h, voire localement 120 à 130 km/h sous les grains les plus forts.





Ils pourraient être accompagnés de fortes chutes de grêle, et de précipitations intenses, parfois de l'ordre de 30 mm en 15 minutes et très localement de 40 ou 50 mm en 1 h notamment de la Dordogne aux Charentes. En cours de nuit de mercredi à jeudi, ces orages débordent vers le Centre et la Bourgogne.