EN DIRECT - Crues : la Seine déborde en Normandie

INONDATIONS





Actuellement, 11 départements entre l'Eure, la Seine-Maritime, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Marne sont maintenus en vigilance orange Crues. Ce qui signifie qu'il y a un risque de crue qui peut générer des débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes, indique Vigicrues.