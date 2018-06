EN DIRECT - Intempéries : 13 départements toujours en vigilance orange, la grotte de Lourdes les pieds dans l'eau

BULLETIN MÉTÉO : NETTE AMÉLIORATION DU TEMPS MERCREDI





Les pluies soutenues devraient s'atténuer à partir de mercredi matin selon Météo-France. Les Pyrénées et le Piémont conserveront un temps couvert et pluvieux en journée, surtout le matin. Sur les Alpes et le Jura, ainsi qu'en Corse, le ciel restera très chargé, avec quelques averses orageuses.





Le reste du pays bénéficiera d'une belle accalmie. Encore souvent chargé le

matin, le ciel s'éclaircira nettement l'après-midi, le soleil s'imposant

largement. En Bretagne toutefois, des nuages plus récalcitrants maintiendront

un faible risque d'ondée l'après-midi.





Mistral et tramontane se lèveront en matinée, les rafales atteignant 90

km/h l'après-midi.





Les températures seront globalement stationnaires. Un léger vent de nord

maintiendra les maximales légèrement en-dessous des normales malgré le retour du soleil : elles varieront entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord et

l'Auvergne-Rhône-Alpes, 21 et 24 plus au sud, 25 et 28 sur le pourtour

méditerranéen.