EN DIRECT - Orages violents, pluies et inondations : 27 départements toujours en alerte ce matin, découvrez la carte

ATTENTION AU CENTRE ET AU SUD





L'institut météorologique prévoit que, durant la nuit, les orages les plus nombreux et les plus violents toucheront le Limousin, l'est de l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées.





Les orages seront parfois accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle, et de très fortes pluies de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 40 à 60 mm, les 50 à 80 mm pourraient même être atteints ponctuellement.