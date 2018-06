EN DIRECT - Coulée de boue, rues inondées... les pluies et l'orage frappent encore

EVOLUTION





Dans son bulletin de 19h, Météo France fait le point sur ce qui est attendu dans les heures qui viennent. L'institut souligne notamment que le pic de l'activité orageuse est en cours.





En soirée, les orages concerneront encore la Nouvelle Aquitaine et les Charentes, le nord du Massif central. Ils s'étendront sur un large axe allant de la Bretagne vers le Centre et le nord de Rhône-Alpes, sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Les orages attendus seront puissants avec un déplacement relativement lent. De ce fait, en plus d'une forte activité électrique et de chutes de grêles localisées, les cumuls de précipitation peuvent être importants sur un court laps de temps : jusqu'à 30 à 50 mm localement, voire très ponctuellement 80 mm en pointe.





Cet élément pourrait engendrer localement des inondations-éclairs délicates à détailler en termes de ciblage géographique précis mais l'ouest de l'Aquitaine et un axe allant du nord de la Bretagne et des Pays-de-la-L oire vers la Normandie sont particulièrement exposés.