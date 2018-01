EN DIRECT - Mobilisation des surveillants de prison : un projet d'accord, les syndicats divisés

NÉGOCIATIONS





Après ce nouvel incident, les négociations engagées depuis mardi soir entre la direction de l'administration pénitentiaire et les syndicats Ufap-Unsa et CGT Pénitentiaire ont été "suspendues" le temps de s'enquérir de l'état de santé des gardiens de Borgo. "On commençait les discussions quand on a eu l'information. L'ultra-urgence c'est de nous occuper de nos collègues de Borgo. Les négociations sont suspendues le temps qu'on aille gérer cette actualité", a expliqué à l'AFP Jean-François Forget, secrétaire général de l'Ufap-Unsa (majoritaire), une "suspension" confirmée par la CGT "le temps d'avoir les informations sur l'état de santé de nos collègues".