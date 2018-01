EN DIRECT - L'hommage de Macron à Paul Bocuse : "Les chefs pleurent dans leurs cuisines "

La gastronomie française perd son chef mythique. "Monsieur Paul" n'est plus. Le chef triplement étoilé Paul Bocuse est décédé ce samedi 20 janvier à Collonges-au-Mont-d'Or, où il avait vu le jour le 11 février 1926. "Notre capitaine s’est éteint ce 20 janvier à 10h, à l’aube de ses 92 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. "Bien plus qu’un père et un époux, c’est un homme de cœur, un père spirituel, une figure emblématique de la gastronomie mondiale, et un porte-drapeau tricolore qui s’en est allé."





L'annonce du décès de Paul Bocuse a provoqué des réactions dans le monde de la gastronomie et bien au delà. "Les chefs pleurent dans leurs cuisines, à l'Elysée et partout en France. Mais ils poursuivront son travail", a réagi Emmnanuel Macron, saluant en Bocuse '"l'incarnation de la cuisinie française."





Primat des "gueules", élu "cuisinier du siècle" en 1989 par le guide Gault et Millau, star parmi les stars des fourneaux, Paul Bocuse fut aussi une "marque" et le bâtisseur d'un empire estimé aujourd'hui à plus de 50 millions d'euros. Toujours prêt à poser avec sa veste et sa toque de cuisinier, il était aussi le plus ancien des trois étoiles au monde, depuis 1965 sans discontinuer.