EN DIRECT - Notre-Dame-des-Landes : "c'est un choix assumé, pas une capitulation", assure Griveaux

JEAN-YVES LE DRIAN





Le ministre des Affaires étrangères et ex-président de la région Bretagne Jean-Yves Le Drian a dit "regretter" la décision gouvernementale d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Au terme d'une consultation, le président et le Premier ministre "ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour mener à bien ce projet", a déclaré Jean-Yves Le Drian, qui était favorable à NDDL, dans un communiqué. "Je regrette cette situation et la décision qui en résulte. Décision que je comprends et que je respecte", a-t-il ajouté.