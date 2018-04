EN DIRECT - Hulot aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes : "Ne confondons pas écologie et anarchie"

L'EX-PRESIDENT SE LÂCHE





Il n’y va pas de main morte. Jacques Auxiette, l’ancien président PS de la Région Pays de Loire, et favorable à l’aéroport Notre-Dame-des-Landes. Invité sur France Bleu Loire Océan ce mercredi matin. Il évoque un "double fiasco, double renoncement" : "D’abord l’abandon d’un projet d’aménagement d’un territoire légalement décidé. Et aujourd’hui, dans une certaine mesure, un renoncement à l’état de droit."





"On voit aussi à travers les déclarations des forces de l’ordre et gendarmes, c’est la faiblesse de la démocratie", ajoute le socialiste. "Dès le début, cette situation était présente et je l’ai hélas suffisamment dénoncé". Il estime notamment que "dans la manière dont les évènements sont retranscrits, il y a une certaine duplicité à mettre en avant un certain nombre de personnes dont le problème n’est pas l’aéroport mais une autre conception très idéologique de l’organisation de la société, une désorganisation, et ça depuis le début." Il pointe la responsabilité des politiques : "S’ils ont pu exister jusqu’à aujourd’hui c’est parce qu’il y a eu un certain nombre de complicités, notamment à travers un certain nombre de responsables politiques qui ont crédibilisé une certaine démarche alors que ce n’était pas du tout la préoccupation de ces gens-là." Jacques Auxiette cite notamment "EELV, José Bové, Eva Joly venue avec un pied de biche sur la zone, Matthieu Orphelin (EELV puis LREM) qui était tout à fait favorable au référendum et qui prend des positions contraires aujourd’hui, et même le président de la République et le Premier ministre qui prennent des positions contraires à ce qu’ils pensaient."

Pour lui, le débat a été caricaturé, alors qu’il se pose entre une "certaine logique de développement durable, qui prend en compte environnement, solidarité, de territoire, et une logique de la décroissance qui est contre le progrès, et qu’on n’a pas eu le courage de monter. Même au niveau des images, c’est plus facile de montre quelqu’un qui prend dans ses bras un petit agneau plutôt que de contester un mode de vie, et il est je crois que assez scandaleux de montrer ce mode de vie à l’opinion publique c’est un drame pour Nantes."





Jacques Auxiette dit enfin "partager l’avis des femmes de gendarmes, qui considèrent qu’on envoie leurs époux comme de la chair à canon. Des cocktails molotov et du lancement d’acide devrait entrainer des arrestations immédiates. On est dans un état de droit et on accepta cela sans rien dire !"