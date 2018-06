EN DIRECT - Orages violents : 48 départements à nouveau en alerte, Mété France redoute des "inondations-éclairs"

PREVISIONS : attentions aux orages dès demain dimanche.





A l'exception du petit moitié nord, et de la région PACA, le ciel sera menaçant ce dimanche dès le matin et le temps tournera rapidement à l'orage. Les averses orageuses se multiplieront l'après-midi et s'accompagneront parfois de grêle localement. Entre l'Occitanie et le sud du Massif central, le temps deviendra pluvio-orageux avec des pluies plus continues et parfois fortes près de la Méditerranée.