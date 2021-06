EN DIRECT - Panne des numéros d'urgence : le parquet de Vannes ouvre une enquête après la mort d'un patient

QUE S'EST IL PASSÉ ?





Stéphane Richard s'explique : "Vers 16h30, hier, nous avons constaté un début de dysfonctionnement sur un équipement critique du réseau. Il s'agit d'une plateforme qui achemine tous les appels qui proviennent d'un téléphone fixe ou d'un mobile vers les numéros d'urgence. Il faut comprendre que cette plateforme, ce n'est pas un ordinateur, ce sont six sites répartis sur six endroits différents qui sont tous redondants : l'un peut prendre la place de l'autre en cas de défaillance. Et ce système est, par architecture, extrêmement robuste, extrêmement sécurisé. Pour une raison que nous ne connaissons pas pour le moment, qui peut être une opération de maintenance - a priori pas -, qui n'est - certainement pas - une attaque externe, mais c'est plus probablement une défaillance logiciel qui a touché l'intégralité des sites en même temps. Ce n'était jamais arrivé, c'est grave mais rarissime."