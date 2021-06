EN DIRECT - Panne des numéros d'urgence : "On dénombre quatre victimes présumées", déclare Jean Castex

"IL FAUDRA ÉTABLIR TRÈS CLAIREMENT LA CAUSE DES FAITS"





"Maintenant, il faudra établir très clairement la cause des faits qui se sont produits, et surtout les moyens pour qu'ils ne se reproduisent plus", indique le Premier ministre Jean Castex. "L'entreprise Orange a diligenté des enquêtes internes. L'État, en ce qui le concerne, a immédiatement ordonné une inspection, dont les résultats seront rendus en toute transparence dès qu'ils seront connus et dont nous tirerons tous les enseignements."