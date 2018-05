EN DIRECT - Paris : évacuation du campement de migrants du Millénaire à la porte de La Villette

Pour la 35e fois depuis trois ans (juin 2015), un campement de migrants est actuellement en cours d’évacuation dans la capitale. Il s’agit du camp dit du "Millénaire", le plus important de Paris, situé sur les bords du canal Saint-Denis, non loin du bassin de la Villette. Il rassemble environ 1600 personnes, majoritairement des Erythréens, des Somaliens et des Soudanais.