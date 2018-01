EN DIRECT - Prisons : les négociations entre les syndicats et le gouvernement au point mort

MOBILISATION





La mobilisation ne faiblit pas, ce mardi. Vers 8h30, devant l'entrée de Fleury-Mérogis (Essonne), quelque 150 grévistes tenaient un piquet de grève avec barricades et palettes pour réclamer plus de sécurité, d'emploi et de meilleurs salaires devant la plus grande prison d'Europe avec plus de 4.300 détenus.