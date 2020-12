EN DIRECT - "Sécurité globale" : le Conseil de l'Europe tacle à son tour l'article 24

RÉACTIONS

Les organisations à l'origine du rassemblement ont mis en cause le rôle du préfet Lallement dans les violences qui ont accompagné le cortège parisien. Partant de la porte des Lilas, il n'a pas pu dépasser la place Gambetta, et a été ralenti par des affrontements entre black blocs disséminés au sein du cortège et forces de police chargeant ce dernier pour mettre fin aux attaques venant des casseurs.

Du côté du SNJ CGT, on s'est ainsi plaint que les forces de l'ordre aient envoyé du gaz lacrymogène sur les banderoles, suscitant la panique dans les rangs des manifestants, qui plus est sur un parcours nettement plus étroit que les habituels boulevards où se déroulent d'ordinaire les manifestations.

L'avocat Arié Alimi, membre de la Ligue des droits de l'Homme, lui-même membre de la coordination, a dénoncé les méthodes du préfet Lallement, après l'usage de gaz lacrymogène sur la foule compacte.





Côté police, le délégué national Alliance pour les CRS a également fait valoir, sur le plateau de LCI, que ses collègues avaient la possibilité de procéder à l'arrestation des casseurs sans pour autant charger les manifestants. "Mais il faut qu'on nous en donne l'ordre".