EN DIRECT - "Sécurité globale" : fin de manifestation à Paris, une centaine d'interpellations

Plusieurs milliers de personnes sont attendues à la manifestation organisée à Paris, qui n'a pas été interdite par la préfecture de police. Le cortège doit partir de la place du Châtelet vers 14h30, pour relier la place de la République via les boulevards Sébastopol, Saint-Denis et Saint-Martin. La dispersion est prévue à 18 heures. Plusieurs stations de métro seront fermées, à la demande du préfet.

VIDEO - Alors que le cortège doit en principe se disperser vers 18 heures, quelques affrontements ont éclaté sur la place de la République, avec plusieurs charges des forces de l'ordre et l'usage de canons à eau. La situation est redevenue plus calme.

"C'était une manifestation tenue, bien cadrée", estime sur LCI Rocco Contento, responsable parisien du syndicat Unité SGP Police FO. Pour le syndicaliste, les forces de l'ordre, avec un tiers d'effectifs en plus par rapport à la semaine dernière ainsi qu'une mobilisation plus faible, ont pu prévenir les actions des blacks blocs. Une partie des interpellations ont été réalisées avant le départ du cortège.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues à la manifestation organisée à Paris, qui n'a pas été interdite par la préfecture de police. Le cortège doit partir de la place du Châtelet vers 14h30, pour relier la place de la République via les boulevards Sébastopol, Saint-Denis et Saint-Martin. La dispersion est prévue à 18 heures. Plusieurs stations de métro seront fermées, à la demande du préfet.

Ce samedi, les opposants au projet de loi "Sécurité globale" devraient également défiler dans plusieurs grandes villes de province. Ce sera le cas à Toulouse, où une seule manifestation sur les trois annoncées a été autorisée par la préfecture, à l'initiative de la CGT et de plusieurs associations, ainsi qu'à Lille, où des incidents avaient été constatés la semaine passée. Une "marche des libertés" est aussi prévue à Lyon, où les commerçants ont demandé aux autorités un contournement des commerces par le cortège.

À Dijon, où plusieurs appels avaient été lancés, le préfet a interdit toute manifestation dans le centre-ville entre 11h et 23h, afin de "préserver la sécurité des personnes et des biens et éviter les perturbations de l'activité commerciale en cette période de l'année". À Nantes, où la préfecture a interdit toute manifestation non déclarée dans le centre-ville, pas moins de quatre manifestations "déclarées valablement" sont prévues, selon les autorités. Une vingtaine d'organisations ont également appelé à la mobilisation à Strasbourg samedi après-midi, ainsi qu'à Bordeaux, où un arrêté d'interdiction a été pris dans le périmètre du centre-ville, à Caen, à Tours ou encore à Nancy.