EN DIRECT - Simone et Antoine Veil au Panthéon : les temps forts d'une cérémonie bouleversante

Les grandes portes du Panthéon se sont ouvertes pour accueillir Simone et Antoine Veil. Recouverts du drapeau français, les deux cercueils sont entrés par le portail monumental vers 12H30 en présence du président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, des deux fils encore vivants du couple Veil et de leurs descendants, au son d'un solo de violoncelle de la suite numéro 5 de Jean Sébastien Bach. Simone Veil reposera dans le caveau N°6 non loin de Jean Moulin, André Malraux, Jean Monnet et René Cassin.





Cette entrée a été applaudie par le millier d'invités et les centaines d'anonymes ayant suivi une cérémonie très émouvante autour du Panthéon.





Retrouvez les temps forts de cette matinée d'hommage lors de laquelle le couple a rejoint les 76 grandes figures qui les ont précédés au Panthéon.