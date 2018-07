EN DIRECT - Simone et Antoine Veil au Panthéon : "Une décision de tous les Français", déclare Emmanuel Macron

Simone Veil s'est éteinte le 30 juin dernier. Un an après sa mort, le Panthéon lui ouvre ses portes en grand, ainsi qu'à son mari, Antoine Veil. La cérémonie rassemble toute la République en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, les représentants des grands partis et un millier d'invités. Peu avant 10h30, les cercueils de Simone et Antoine Veil ont quitté le Mémorial de la Shoah, où les Français ont rendu hommage à l'ancienne déportée durant 48 heures. Sous les applaudissements d'anonymes, ils ont rejoint la place Edmond-Rostand où, posés sur des catafalques, ils ont remonté lentement jusqu'au Panthéon sur un long tapis bleu, la couleur symbole de "la Paix, l'entente entre les peuples et, bien sûr, l'Europe".





