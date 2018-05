EN DIRECT - 7e round de grève à la SNCF : un TGV et un Transilien sur deux, découvrez les prévisions pour demain

LE GRAND JURY RTL-LE FIGARO-LCI





Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, appelle à "geler la réforme" de la SNCF adoptée en première lecture à l'Assemblée. Le successeur de Jean-Claude Mailly à la tête du syndicat demande "un moratoire". "La réforme on la met en stand-by. Elle est où la négociation ? On gèle les choses et on ouvre véritablement la négociation", ajoute-t-il.