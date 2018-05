EN DIRECT - SNCF : la CGT "motivée pour continuer" la grève après avoir vu Edouard Philippe

SUITE (ET PAS FIN) - Alors qu'une rencontre cruciale a lieu ce lundi à Matignon entre Edouard Philippe et les syndicats pour tenter de faire avancer la réforme de la SNCF, le 8e round de la grève des cheminots démarre en fin de journée et se poursuivra mardi et mercredi. Du côté d'Air France, où le président Jean-Marc Janaillac a présenté sa démission vendredi, 85% des vols devraient être assurés.