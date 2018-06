EN DIRECT - SNCF : au dernier jour de la grève reconductible, 2.900 manifestants à Paris selon la préfecture

JEUDI DE MOBILISATION





Alors que ce jeudi marque la fin de la grève unitaire et reconductible entamée début avril à la SNCF, FO et CGT vont battre le pavé ensemble pour la première fois depuis 2016 dans le cadre d'un mouvement interprofessionnel afin de défendre le "modèle social et républicain".





"Le 28 juin, disons stop au 'pognon de dingue' pour la finance", lance notamment la CGT des cadres sur la page d'accueil de son site internet. A Paris, la manifestation partira à 14H00 de la place de la Bastille en direction de République.





Des rassemblements sont aussi prévus dans les différentes régions pour protester contre une "remise en cause de notre modèle social et républicain et ce, dans un contexte d'explosion des inégalités".