EN DIRECT - SNCF : la CFDT ne reprendra pas la grève en juillet, les prévisions détaillées ce samedi

UNSA





Le secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, Roger Dillenseger, était ce matin sur le plateau de LCI. Alors que le syndicat a annoncé qu'il ne poursuivrait pas la grève au-delà du 28 juin, contrairement à la CGT, il explique : "On va continuer à faire pression sur les négociateurs de la convention collective, mais sans pour autant peser sur les voyageurs". "Chacun garde ses positions", ajoute-t-il à propos de la CGT, et estimant que "le mouvement de 2018 a été un moment, très fort. On a réussi à faire évoluer le projet de loi, et le travail continue."