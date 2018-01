EN DIRECT - Crues : la Normandie se prépare à de forts débordements de la Seine

LA NORMANDIE SE PRÉPARE





Alors que la région parisienne subit encore les dégâts de la crue de la Seine la semaine dernière, c'est la Normandie (notamment les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) qui devrait être touchée par les débordements aujourd'hui. La marée devrait accentuer les conséquences de ces débordements.





De premières inondations ont d'ailleurs eu lieu la nuit dernière, notamment entre Poses et Elbeuf, et Elbeuf et Heurteauville. Aucune évacuation n'a cependant été ordonnée et une seule intervention de pompiers a été recensée.