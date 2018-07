EN DIRECT - Suivez avec nous l'entrée au Panthéon de Simone et d'Antoine Veil

Simone Veil s'est éteinte le 30 juin dernier. Un an après sa mort, le Panthéon lui ouvre ses portes en grand, ainsi qu'à son mari, Antoine Veil. La cérémonie, qui se fera en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy et d'un millier d'invités, débutera à 10h. De nombreux moments forts, emplis de symboles, jalonneront la procession qui doit partir du mémorial de la Shoah, où sont exposés depuis deux jours les cercueils de Simone et d'Antoine Veil, et arriver dans la Nef du Panthéon. Suivez dès à présent sur LCI.fr et à partir de 10H sur le canal 26, cette matinée d'hommage lors de laquelle le couple rejoindra les 76 grandes figures qui les ont précédés dans la nécropole laïque.