Violences du 1er-Mai : Macron critique "l'extrême gauche qui n'aime la démocratie que quand elle gagne"

RÉACTION (BIS)

Le Président s'est par ailleurs justifié de son déplacement, assurant qu'en dépit des critiques de l'opposition et des syndicats sur le sous-dimensionnement du dispositif des forces de l'ordre, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur avaient "pris les décisions qui convenaient". "Il y a un gouvernement, il y a un Etat, il est dirigé et il continuera à agir".