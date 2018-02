En Picardie, des mesures sont prises pour sécuriser la circulation

Dans la Somme, en Picardie, la neige a atteint cinq centimètres d'épaisseur. A Flixecourt, devant l'école, les agents municipaux s'empressent de saler avant l'arrivée des premiers élèves. Idem sur les petites routes afin de sécuriser la circulation. Même les commerçants dégagent la neige devant leurs magasins. Malgré tout, enfants et parents ont profité de l'alerte orange pour profiter un peu de la neige.





