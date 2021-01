Alors que les restaurants restent fermés, le guide Michelin dévoile son palmarès 2021

Une édition 2021 au goût amer. En dépit de la fermeture depuis plusieurs mois des restaurants, le guide Michelin, faisant fi des critiques à son encontre, va dévoiler ce lundi son palmarès en France. "C'est une décision importante pour soutenir la profession malgré le contexte et peut-être en raison même du contexte. Il était nécessaire de maintenir cette annonce", explique à l'AFP le directeur du guide gastronomique, Gwendal Poullennec. Avec ses 628 restaurants répertoriés et étoilés, il reste pour beaucoup la référence.

Le guide tricolore est le seul à faire sa sélection de l'ère Covid "selon les mêmes critères depuis toujours" alors que ses concurrents ont choisi de se réadapter face à la pandémie. Le prestigieux classement britannique 50 Best a annulé son palmarès, jugeant que l'heure n'était pas à évaluer les restaurateurs. D'autres ont réajusté les leurs en mettant en valeur les actions solidaires ou innovantes pendant la crise, comme le Gault et Millau ou l'agrégateur La Liste, qui a distingué les chefs qui tiennent tête à la pandémie.

"Rarement année n'aura été aussi indigeste. Six mois à voir les restaurants fermés pour cause de virus, six autres à les vivre dans la fébrilité des contingences sanitaires. De là, cette question : fallait-il ou non sortir ou le guide ?", interroge dans une tribune le critique gastronomique du Figaro Emmanuel Rubin. Une critique à laquelle a répondu Gwendal Poullennec en assurant que les inspecteurs ont mis "des bouchées doubles" et que tous ont annulé leurs vacances d'été quand les restaurants ont brièvement rouvert en France entre les deux confinements.