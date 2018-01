En prison, bientôt un téléphone par cellule : qui va régler la facture ?

Du côté des syndicats, on s'inquiète également d'un éventuel surcoût : "Nous espérons que la prise en charge se fera entre le prestataire et le détenu et qu'aucune augmentation ne viendra impacter le budget de l'établissement pénitentiaire", note Christopher Dorangeville, secrétaire général de la CGT Pénitentiaire. Sur le fond, il se montre plutôt favorable à la démarche, à condition "que les numéros soient en effet vérifiés et limités, et que les conversations soient écoutées". "Pour nous, la priorité est la sécurité", explique-t-il encore. Et Christopher Dorangeville d'ajouter que le procédé devrait, selon lui, "faire gagner du temps aux surveillants, dont les journées sont déjà surchargées, car il ne faudra plus aller chercher le détenu et l'amener au 'point phone'".





Une nouveauté qui pourrait améliorer la vie professionnelle des matons ? Pour le syndicat FO Pénitentiaire, rien n'est moins sûr. Contacté par Le Point, un porte-parole s'interroge : "Nous sommes déjà dans l'incapacité de contrôler les appels passés des points phone en détention, alors imaginer qu'on puisse contrôler tous les appels d'un détenu en cellule est tout simplement impossible ! Si l'argument est de limiter les trafics de portables, la ministre va-t-elle aussi proposer de mettre des distributeurs de drogue dans les détentions pour limiter les trafics ?".