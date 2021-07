Encore 30 drames en 4 jours : "Le courant, les algues, un malaise... n'importe qui peut se noyer"

Dans cette région comme les autres, avec les beaux jours, les noyades se sont multipliées. Le 13 juillet dernier, Santé publique France annonçait déjà un triste bilan avec 314 noyades accidentelles, ayant entraîné 79 décès. Les catégories d'âge les plus touchées par ces accidents ont été les enfants de 0 à 5 ans (21% des noyades) et les personnes âgées de 65 ans et plus (25%). Et malgré ce triste bilan et les avertissements, la série noire ne s'est pas arrêtée pour autant.

Chaque année, les secours rappellent les consignes avant les beaux-jours tous comme les organismes qui le font via des campagnes. "Quand la baignade est interdite sur un lieu, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est bel et bien qu'il y a des raisons. Et plus souvent, la raison est le danger et pas la pollution, souligne le pompier volontaire joint par LCI ce jeudi. C'est pareil, quand un drapeau rouge ou orange sont hissés sur une plage, il y a une signification précise, ça n'est pas pour faire joli. Enfin, quand on ne sait pas nager, on ne va pas à l'eau sans des flotteurs ou tout autre sécurité".

Santé publique France a fait savoir qu'un prochain bilan sera établi fin juillet. En 2020, les accidents de noyade recensés entre début juin et début août (donc deux mois pleins) avaient baissé d'environ 20% par rapport aux années précédentes, une diminution que Santé publique France attribuait à la fermeture de piscines en raison du Covid-19 et la moindre fréquentation des lieux de baignade.