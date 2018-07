Endométriose : un médicament approuvé aux Etats-Unis, un premier pas vers la reconnaissance de cette maladie ?

Yasmine Candau : "Il y a eu des avancées claires dans la reconnaissance de la maladie en tant que mot. Il y a dix ans, on écarquillait les yeux en entendant 'endométriose'. Mais il y a cinq ans la maladie a enfin été médiatisée, notamment grâce à notre marraine Laetitia Milot. Les personnes se rendent compte que ça existe, on lui donne un nom, et on réalise qu’elle fait souffrir des femmes. Ça facilite énormément notre action de sensibilisation auprès de la société. Ensuite, chez les femmes qui en souffrent, il y a beaucoup moins de pudeur. Elles osent parler de cette maladie et de leur intimité. D'un point de vue médical, on voit que les médecins s’informent de plus en plus, il y a des congrès autour de la question, des formations. Et ça c’est essentiel. Parce qu’une prise en charge mal faite peut être catastrophique pour la femme."