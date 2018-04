Compteur Linky : 20 tribunaux français saisis par des actions collectives

Depuis plusieurs années, Enedis a commencé le remplacement des compteurs électrique jugés trop vétustes par Linky, des compteurs dits intelligents. Le gestionnaire du réseau de distribution électrique a déjà installé plus de sept millions de ses compteurs numériques et prévoit l'implantation de 34 millions d'unités d’ici 2021. Celles-ci permettent désormais un relevé à distance même si le propriétaire ou locataire n’est pas présents, et donc une facturation plus précise.





Mais les détracteurs n’ont pas tardé à faire valoir que ces compteurs émettaient des ondes électromagnétiques entre le domicile – et ceux du voisinage proche- et les antennes-relais installées dans la ville. "Enedis explique qu’il est obligé de changer ces compteurs, mais en réalité il veut changer la nature du courant électrique et le transformer en réseau informatique", clame Me Arnaud Durand qui estime, rapport du centre technique et scientifique du bâtiment à l’appui, que Linky apporte 36 nouvelles fréquences dans les foyers en raison "d’une requête d’Enedis toutes les 20 secondes". Et d’évoquer les migraines, acouphènes, pertes de mémoire, vertiges qui peuvent toucher les personnes électrosensibles.