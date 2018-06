Énergies renouvelables : des terrains militaires transformés en centrales solaires

Le pays a beau être l'un des plus ensoleillés d'Europe, nous accumulons beaucoup de retards dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Il ne représente que 1,6% de notre production d'énergie. Le gouvernement a donc lancé un nouveau plan, ce jeudi 28 juin. Et parmi les mesures retenues, la reconversion de terrains militaires qui sont en friche. L'armée souhaite s'engager davantage et propose à la location 2 000 hectares de surface non utilisée. Une manne financière estimée à plusieurs millions d'euros. Elle va en partie servir à rénover les casernes et les rendre autosuffisantes en énergie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.