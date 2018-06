Enfant avec une arme feu, une enquête ouverte après le clip polémique du rappeur Elams

Dans son clip intitulé "Billet", publié le 18 juin dernier, le rappeur marseillais Elams met en scène un enfant avec une arme à feu. Tournée à Perpignan, la vidéo montre des jeunes de la cité du Bas-Vernet dansant autour du chanteur. Le clip a rapidement provoqué une polémique.

Mercredi déjà, un petit syndicat de policiers "France-Police", a annoncé avoir porté plainte. "L'enfant en bas-âge est incité à commettre un crime ou un délit", a indiqué Michel Thooris, secrétaire général du syndicat en question. Le plus choquant selon lui, sont les paroles associées à ces images : "J'ai un contact, j'récupère une kalash, voiture volée, baisse la vitre que j'les canarde, on brûle ton corps, on le jette dans un canal, une rafale dans la tête et on s'arrache".

"Le chanteur fait l'apologie des gangs et du narcotrafic de la cité phocéenne et puis il y a ces propos qui visent plus

particulièrement notre institution avec notamment l'expression "Fuck la police"', a-t-il ajouté.