Enfants maltraités : quand et comment peut être prononcée la déchéance de parentalité ?

DROITS - La mère d'une fillette de six ans et son compagnon ont été mis en examen jeudi 4 janvier pour des actes de torture et de barbarie sur l'enfant. Les services sociaux et les services de police avaient été alertés des mauvais comportements que subissait la fillette mais elle n'avait pas pu être soustraite à l'autorité de sa mère. De quoi interroger la déchéance de parentalité : dans quels cas peut-elle être prononcée ? Est-elle souvent appliquée ?