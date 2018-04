Enquête sur le GHB, la nouvelle drogue des soirées

Depuis le début de l'année, le GHB, dit drogue récréative, a provoqué une vingtaine de comas à Paris. À la base, c'est un médicament, un anesthésique qui une fois mélangé avec de l'alcool, de la cocaïne ou de l'ecstasy, peut devenir un poison mortel. En outre, il y a le GBL, un solvant industriel dont la vente est réglementée mais qui une fois ingéré se transforme en GHB. Cette situation inquiète beaucoup les autorités sanitaires car on peut facilement se procurer ces deux substances et à prix cassé surtout dans les boîtes de nuit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.