Enregistrement des dépôts de plaintes : la police abandonne le logiciel scribe, un fiasco à 12 millions d'euros

Il y a près de quatre ans, les policiers avaient bon espoir de voir leur quotidien révolutionner. Le progiciel Scribe, qualifié de "moderne" et d'"intuitif" devait leur faciliter la tâche, notamment lors de dépôts de plaintes. Mais, en dépit d'un investissement de 12 millions d'euros et de plusieurs années d'attente, ce projet est un échec, a rapporté France Inter.

Pourtant, "on y a tous cru", relatent des policiers. "Il y a trois ans, un enquêteur nous avait fait une belle démonstration depuis son clavier (...). Les policiers allaient pouvoir avoir de vraies arborescences, de vrais liens sur les écrans avec d'autres fichiers et logiciels internes (...). On ne pensait vraiment pas que tout allait planter sur Scribe", poursuivent-ils.

L'abandon programmé du logiciel a ainsi provoqué la colère des plus hauts responsables de la police nationale ces dernières semaines. "Ce n'est pas le plus gros fiasco côté financier", note l'un d'eux. Néanmoins, "c'est pour nous 'LE' projet le plus symbolique car il touche au principal outil des enquêteurs : le logiciel de rédaction des plaintes".