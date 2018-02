Enseignement des maths : un instit vous explique la méthode SLECC que Cédric Villani appelle à développer

Cet institeur le reconnaît, les maths, c'est quitte ou double chez les élèves. "Soit ils vont adorer, car ils comprennent et s'amusent avec cette matière. Soit ils vont avoir une sorte de répulsion." Pour éviter cette aversion, le programme SLECC s'appuie sur des méthodes explicites, qui consistent à faire manipuler des objets aux élèves, comme des bouliers ou des cubes, puis à verbaliser leur expérience. "J'ai des élèves de CP cette année, et nous avançons très doucement sur les nombres, nous explique Didier Glad. Je viens seulement de commencer le nombre 10, alors que d'autres de mes collègues sont plus avancés. Sauf que mes élèves utilisent déjà les quatre opérations. Dès qu'on arrive au chiffre quatre par exemple, ils voient que c'est 'deux fois deux' grâce aux cubes qu'ils ont entre les mains, et apprennent ainsi la multiplication." Un apprentissage dès le plus jeune âge tout sauf anodin : à l'heure actuelle, seules l’addition et la soustraction sont enseignées en CP. La multiplication arrive en CE1, et la division en CE2.





La méthode prônée par Didier Glad, et désormais par Cédric Villani et Charles Torossian, a d'ores et déjà fait ses preuves dans les 1000 classes de France où elle a été testée. C'est cette expérience que les auteurs du rapport souhaitent mettre à profit : ils appellent à "cultiver le sens des quatre opérations de calcul dès le CP". Du bon sens, estime Didier Glad. "Depuis les années 1960, on veut que les enfants fassent des découvertes par eux-mêmes. Sauf qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Il faut le guider."