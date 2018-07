Victoire des Bleus : entre insouciance et peur de l'agression, sept femmes nous racontent leur soirée du 15 juillet

"Il y a juste un gars qui a essayé de me toucher le ventre, mais je l'ai recadré tout de suite. Après, j'étais avec mon copain... Ça dissuade." Si Emmy dit s'être "sentie très bien" pendant le match France-Croatie, auquel elle a assisté dans un bar, elle était aussi "plus vigilante, comme à chaque fois que je me rends sur ce genre d'événement où il y a beaucoup de monde dans un petit périmètre, des hommes ivres et une telle frénésie... Ce n'est pas une soirée comme les autres, c'est certain." Et elle en tire les conséquences : "Je fais attention à la manière dont je m'habille. Pas de jupe ni de short pour ma part. Ça me fait mal de m'imposer ça, mais malheureusement j'ai déjà beaucoup connu les mains sous les jupes, et je préfère ne prendre aucun risque."





"Beaucoup de monde dans un petit périmètre", c'est aussi la situation à laquelle a été confrontée Miren, en prenant les transports en commun après avoir fêté la victoire sur les Champs Élysées. "Dans le métro, je me suis sentie oppressée et vulnérable, à cause d'un homme qui était contre moi. Je le surveillais", témoigne-t-elle, en précisant qu'elle n'a pas éprouvé ce sentiment d'insécurité dans la rue. "En même temps, j'étais entourée de mes amis", précise la jeune femme, pour qui cette impression d'insécurité "n'était pas relative au Mondial". Au quotidien, dit-elle, "je suis aussi vigilante par rapport aux hommes qui se mettent dans mon dos dans les transports".