Remboursement des séances chez le psychologue : "On ne peut pas saucissonner la souffrance"

Première déception : le plafond qui devrait leur être imposé est loin de combler les attentes des professionnels concernés, à savoir 40 euros pour la première séance et 30 euros pour les sept suivantes. "Il n'était pas sûr que des tarifs soient annoncés, nous pressentions que si c'était le cas, ils seraient modestes, mais là ils sont au-dessous de ce qu'on souhaite", réagit pour LCI Benoît Schneider, président honoraire de la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP), professeur de psychologie de l'éducation à l'université Nancy 2, évoquant des "tarifs pas entendables". Et de développer : "Quand on considère l'ensemble des charges, le temps passé avec les patients, de toute façon le compte n'y est pas (...) Le taux de rémunération ne permet pas de vivre de façon correcte en tant que libéral."

Cette annonce, poursuit-il, équivaut à "une non-reconnaissance du niveau de qualité des interventions" et à une "déqualification du niveau de compétence destiné aux usagers". Si la durée de la consultation n'a pas été précisée, le coprésident de la FFPP déplore l'hypothèse d'une demi-heure de consultation évoquée lors des négociations, puis de nouveau ce mercredi par le ministre de la Santé. "C'est 30 euros une consultation, ce n'est pas 30 euros de l'heure, la consultation peut être plus courte", a ainsi défendu Olivier Véran, interrogé par un auditeur de France Inter sur ces montants. "Ça ne peut pas correspondre au travail de psychologue (...) on ne peut pas saucissonner de la souffrance psychique et dire à un patient, à la minute de près : 'c'est fini, vous repartez'", rétorque Benoît Schneider.