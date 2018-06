Environnement : il invente des pavés en plastique recyclé, de grosses entreprises déjà emballées

Dévoilée en avril dernier, la feuille de route pour l'économie circulaire du gouvernement prévoit 100 % de recyclage des plastiques en 2025. Pourtant, avec un score actuel de 22,2%, la France est pour l'instant loin du compte. Pour améliorer ces performances qui classent le pays parmi les plus mauvais élèves européen, l’invention de Saif Eddine Laalej, un marocain de 20 ans, pourrait être la solution. Cet étudiant de l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger a conçu un pavé écologique, Paveco, composé 80% de déchets en plastique tels que les bouteilles, les boîtes ou encore les bouchons, rapporte Le Figaro. Le reste étant entre autre du ciment.





Ces briquettes, qui répondent aux normes exigées pour le revêtement de sols en matière d’inflammabilité et de résistance, peuvent être utilisés pour paver des rues, des routes, des places… Le tout étant économique et écologique. Paveco "représente une solution prouvée pour le recyclage du plastique et répond parfaitement aux normes en vigueur pour les produits de revêtement de sol comme la résistance et l'inflammabilité", assure dans les colonnes du Figaro celui qui a développé son produit dans le garage de ses parents.