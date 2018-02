Cinq gestes simples pour réduire votre e-pollution

Mais au delà de la pollution engendrée par sa fabrication, un ordinateur continue de polluer de par son utilisation. S'il est allumé 8 heures par jour, il consomme environ 600 kWh par an. Soit de quoi faire fonctionner un congélateur de 200 litres pendant plus de trois ans. C'est entre 150 et 300 kWh par an pour un ordinateur portable. La box ADSL consomme de son côté entre 30 et 74 kW par an.





Afin d'économiser le plus d'électricité possible, la meilleure option est bien sûr de limiter le temps passé sur l'ordinateur et de le débrancher dès qu'il n'est plus utilisé. Concernant la box, l'Ademe conseille de l'éteindre au moins pendant la nuit.