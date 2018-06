Grand prix EPE/LCI 2018 : le "Repair Truck" René devrait bientôt sillonner les rues de Paris

Cette préoccupation pour le recyclage, le réemploi des déchets électroniques, leur est en partie venue du visionnage d'un documentaire sur Arte, "La tragédie électronique". "On avait regardé ce documentaire qui montre que tous les D3E [Déchets d'équipements électriques et électroniques, ndlr.] se retrouvent en Afrique dans des décharges à ciel ouvert. Et c'est quelque chose dont on ne parle que très peu, déplore Alice. Quand on parle d'environnement, on parle plutôt de climat et d'autres enjeux que celui-là. Ça nous tenait à cœur de nous en emparer".





L'idée de l'atelier mobile, elle, leur est venue de leur fréquentation des Repair Cafés, ces sites de réparation conviviaux et solidaires. "On a remarqué que le public de ces lieux était déjà sensibilisé à ces questions-là, alors que le grand public pas du tout. Du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire cet atelier mobile pour plus d'accessibilité", développe Fleur.





Assez surprises et très heureuses de recevoir ce prix EPE/LCI 2018, les deux lauréates comptent se mettre à travailler dès la rentrée sur le projet. Il devrait d'abord naître à Paris ou dans sa banlieue.