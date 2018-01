Epiphanie : quelle est la bonne date pour tirer les Rois ?

Finalement dans l'Epiphanie, la seule chose qui nous intéresse, bien souvent, c'est de savoir quand peut-on (enfin) manger la galette des rois ? Cette fête chrétienne est traditionnellement fixée au 6 janvier, soit douze jours après la naissance de Jésus selon la liturgie romaine. Oui mais voilà, le 6 janvier tombant parfois au beau milieu de la semaine, une réforme, datant de 1802, a transféré la date au premier dimanche du mois de janvier.





La galette des rois est donc partagée à cette date, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié dédié à l'Epiphanie. Cette année, en France, la fête a donc lieu le dimanche 7 janvier. Mais que les plus gourmands se rassurent, les pâtissiers faisant leur plus gros chiffre d'affaires à ce moment là, on pourra à coup sûr la déguster tout au long du mois de janvier.