Eric Dupont-Moretti, "Acquitator" de Paris

Eric Dupont-Moretti, ténor du barreau de Paris, fête ses 57 ans ce vendredi. L'avocat pénaliste surnommé "l'Ogre du Nord" ou encore "Acquitator" est originaire de Maubeuge. Il a perdu son père à l'âge de quatre ans et a été élevé seul par sa mère. Doté d'une imposante carrure et d'une voix forte, il a surtout été connu pour avoir défendu entre autres Yvan Colonna et Karim Benzema. Quelles sont ses passions ? Quid de son parcours professionnel ?



Ce vendredi 20 avril 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous raconte l'histoire d'Eric Dupont-Moretti. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 20/04/2018 présentée par Marie-Aline Méliyi et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.