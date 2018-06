Eric Tabarly toujours aussi légendaire, 20 ans après sa disparition

Eric Tabarly a été l'un des plus grands navigateurs français. Alors qu'Eric n'avait que 7 ans, son père lui a acheté un bateau, le Pen Duick. Sa légende a commencé ce jour-là. Plus tard, en 1964, il est devenu un héros national, en battant les Anglais sur la traversée de l'Atlantique. Découvrez en images, 20 ans après sa disparition, le profil du marin mais aussi du créateur de bateaux révolutionnaires.



